プロ野球速報 （３日）
2023年06月03日16時18分
＜交流戦＞
楽 天 ５－８ ヤクル（６回裏、神宮）
日ハム １－１ 巨 人（７回裏、東京ドーム）
西 武 １－６ ＤｅＮ（７回裏、横浜）
オリッ ５－１ 中 日（７回裏、バンテリンドームナゴヤ）
ロッテ － 阪 神（１８時、甲子園）
ソフト ０－２ 広 島（７回表、マツダスタジアム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （３日）
2023年06月03日16時18分
＜交流戦＞
楽 天 ５－８ ヤクル（６回裏、神宮）
日ハム １－１ 巨 人（７回裏、東京ドーム）
西 武 １－６ ＤｅＮ（７回裏、横浜）
オリッ ５－１ 中 日（７回裏、バンテリンドームナゴヤ）
ロッテ － 阪 神（１８時、甲子園）
ソフト ０－２ 広 島（７回表、マツダスタジアム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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