＜交流戦＞

楽 天 ５－９ ヤクル（終了、神宮）

日ハム ２－３ 巨 人（終了、東京ドーム）

西 武 ２－６ ＤｅＮ（終了、横浜）

オリッ ５－１ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）

ロッテ ２－３ 阪 神（７回裏、甲子園）

ソフト ２－４ 広 島（終了、マツダスタジアム）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ