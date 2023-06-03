ケニアのキピエゴンが世界新 陸上女子１５００
2023年06月03日12時38分
陸上のダイヤモンドリーグ（ＤＬ）は２日、イタリアのフィレンツェで行われ、女子１５００メートルで五輪２連覇中のフェイス・キピエゴン（ケニア）が３分４９秒１１の世界新記録を樹立した。２０１５年にゲンゼベ・ディババ（エチオピア）がつくった記録を更新した。
男子１００メートルはフレッド・カーリー（米国）が９秒９４で優勝。同１１０メートル障害はグラント・ホロウェー（米国）が１３秒０４で制した。（時事）
ケニアのキピエゴンが世界新 陸上女子１５００
2023年06月03日12時38分
陸上のダイヤモンドリーグ（ＤＬ）は２日、イタリアのフィレンツェで行われ、女子１５００メートルで五輪２連覇中のフェイス・キピエゴン（ケニア）が３分４９秒１１の世界新記録を樹立した。２０１５年にゲンゼベ・ディババ（エチオピア）がつくった記録を更新した。
男子１００メートルはフレッド・カーリー（米国）が９秒９４で優勝。同１１０メートル障害はグラント・ホロウェー（米国）が１３秒０４で制した。（時事）
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