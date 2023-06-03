セ・リーグ公示（３日） プロ野球
2023年06月03日12時30分
【出場選手登録】▽ヤクルト・内山壮真捕手▽巨人・鍬原拓也投手▽広島・中村祐太投手
【同抹消】▽ヤクルト・市川悠太投手▽巨人・平内龍太投手▽広島・戸根千明投手（再登録は１３日以降）
セ・リーグ公示（３日） プロ野球
2023年06月03日12時30分
【出場選手登録】▽ヤクルト・内山壮真捕手▽巨人・鍬原拓也投手▽広島・中村祐太投手
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