３日のＪ１
2023年06月03日09時23分
ホーム アウェー
Ｆ東京 ― 横浜Ｍ （味スタ） １５時
湘 南 ― 新 潟 （レモン） １５時
名古屋 ― Ｃ大阪 （豊田ス） １６時
福 岡 ― Ｇ大阪 （ベスＳ） １８時
横浜Ｃ ― 鳥 栖 （ニッパ） １８時３０分
柏 ― 札 幌 （三協柏） １９時
３日のＪ１
2023年06月03日09時23分
ホーム アウェー
Ｆ東京 ― 横浜Ｍ （味スタ） １５時
湘 南 ― 新 潟 （レモン） １５時
名古屋 ― Ｃ大阪 （豊田ス） １６時
福 岡 ― Ｇ大阪 （ベスＳ） １８時
横浜Ｃ ― 鳥 栖 （ニッパ） １８時３０分
柏 ― 札 幌 （三協柏） １９時
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
ヌートバーが負傷者リスト入り 米大リーグ・カージナルス(06/03 10:19)
大谷、６勝目懸け先発 藤浪は２失点６敗目―米大リーグ(06/03 10:15)
岡本は３位 テコンドー世界選手権(06/03 10:03)
日本、男女とも決勝Ｔへ バスケ３人制Ｗ杯(06/03 09:56)
松山、一気に 米男子ゴルフ(06/03 09:37)
神戸―川崎は中止 Ｊリーグ(06/03 09:32)
３日のＪ１(06/03 09:23)
米男子ゴルフ・談話(06/03 09:11)
松山、２位に急浮上 米男子ゴルフ(06/03 09:09)
サバレンカが会見拒否 安全に懸念と説明―全仏テニス(06/03 08:33)
岩渕、トットナム退団 イングランド女子サッカー(06/03 08:28)
スビトリナ、握手拒否 ロシア選手に勝利後―全仏テニス(06/03 07:54)
全仏テニス・談話(06/03 07:45)
柴原、連覇ならず 全仏テニス(06/03 07:43)
柴原組、１回戦敗退 ジョコビッチら１６強入り―全仏テニス(06/03 07:41)
足立は準決勝敗退 カヌーＷ杯(06/03 06:49)
鵜沢、雨中で自己ベスト 陸上日本選手権(06/02 23:11)
佐藤直が９打席連続三振 プロ野球・ソフトバンク(06/02 23:08)
プロ野球・ひとこと(06/02 23:08)
柳田、殊勲の９号アーチ 地元で猛打賞の活躍―プロ野球・ソフトバンク(06/02 22:57)
村松、またもサヨナラ打 プロ野球・中日(06/02 22:55)
矢沢、急きょ登板 プロ野球・日本ハム(06/02 22:53)
鈴木、女房役に感謝 攻守で支えたマルティネス―プロ野球・日本ハム(06/02 22:50)
陸上日本選手権・談話(06/02 22:46)
北口、まさかの２位 陸上日本選手権(06/02 22:45)
三浦、独壇場の３連覇 世界への再挑戦に意欲―陸上日本選手権(06/02 22:35)
エース古賀が躍動 バレー・ネーションズリーグ(06/02 22:28)
崩れた横川 プロ野球・巨人(06/02 22:22)
加藤組が３回戦へ 穂積組は敗退―全仏テニス(06/02 22:14)
黒川「感情が邪魔した」 陸上日本選手権(06/02 22:11)