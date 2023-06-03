ミサイル情報の即時共有協議 対北朝鮮、日米韓防衛相が会談
2023年06月03日12時27分
【シンガポール時事】浜田靖一防衛相は３日午前（日本時間同）、米国のオースティン国防長官、韓国の李鐘燮国防相とシンガポールで会談した。北朝鮮の相次ぐ弾道ミサイル発射を受けた対処力向上に向けて協議。ミサイルを探知・追尾する情報を米国を介して３カ国で即時共有するための調整を進めたとみられる。
ミサイル情報の即時共有協議 対北朝鮮、日米韓防衛相が会談
2023年06月03日12時27分
【シンガポール時事】浜田靖一防衛相は３日午前（日本時間同）、米国のオースティン国防長官、韓国の李鐘燮国防相とシンガポールで会談した。北朝鮮の相次ぐ弾道ミサイル発射を受けた対処力向上に向けて協議。ミサイルを探知・追尾する情報を米国を介して３カ国で即時共有するための調整を進めたとみられる。
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