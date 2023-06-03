ＮＹダウ続伸、７０１ドル高 米雇用統計を好感
2023年06月03日06時24分
【ニューヨーク時事】週末２日のニューヨーク株式相場は、米雇用統計を好感して大幅に続伸し、優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比７０１．１９ドル高の３万３７６２．７６ドルで取引を終えた。上げ幅は今年最大。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１３９．７９ポイント高の１万３２４０．７７で引けた。
ＮＹダウ続伸、７０１ドル高 米雇用統計を好感
2023年06月03日06時24分
【ニューヨーク時事】週末２日のニューヨーク株式相場は、米雇用統計を好感して大幅に続伸し、優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比７０１．１９ドル高の３万３７６２．７６ドルで取引を終えた。上げ幅は今年最大。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１３９．７９ポイント高の１万３２４０．７７で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル