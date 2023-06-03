東海道新幹線、午前中の運転見合わせ 東京～名古屋間
2023年06月03日06時31分
大雨の影響により、東海道新幹線は３日の始発から、東京―名古屋間で午前中の運転を見合わせた。ＪＲ東海によると、正午以降に運転を再開する予定。
名古屋―新大阪間は午前中、１時間に１本程度「こだま」を運行する。山陽新幹線は東海道との直通運転を午後３時ごろまで取りやめるほか、始発から本数を減らして運転するという。
東海道新幹線、午前中の運転見合わせ 東京～名古屋間
2023年06月03日06時31分
大雨の影響により、東海道新幹線は３日の始発から、東京―名古屋間で午前中の運転を見合わせた。ＪＲ東海によると、正午以降に運転を再開する予定。
名古屋―新大阪間は午前中、１時間に１本程度「こだま」を運行する。山陽新幹線は東海道との直通運転を午後３時ごろまで取りやめるほか、始発から本数を減らして運転するという。
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