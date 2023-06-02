「無条件」に核軍縮協議の用意 米高官、中ロに呼び掛け
2023年06月02日23時12分
【ワシントン時事】サリバン米大統領補佐官（国家安全保障担当）は２日、ワシントンで開かれたシンクタンクの会合で、核軍縮について中ロと無条件で協議に臨む用意があると述べた。ロシアに関しては特に、２０２６年２月に期限を迎える新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）の後継条約を巡る協議に入るよう呼び掛けた。
「無条件」に核軍縮協議の用意 米高官、中ロに呼び掛け
2023年06月02日23時12分
【ワシントン時事】サリバン米大統領補佐官（国家安全保障担当）は２日、ワシントンで開かれたシンクタンクの会合で、核軍縮について中ロと無条件で協議に臨む用意があると述べた。ロシアに関しては特に、２０２６年２月に期限を迎える新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）の後継条約を巡る協議に入るよう呼び掛けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル