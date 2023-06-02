佐藤直が９打席連続三振 プロ野球・ソフトバンク
2023年06月02日23時08分
ソフトバンクの佐藤直樹外野手は２日、広島１回戦（マツダ）の八回に代打で三振し、野手ではプロ野球タイ記録の９打席連続三振を喫した。２０２２年の鵜飼（中日）以来３人目。三振は５月６日のロッテ８回戦（ゾゾ）の第３打席から続いている。
佐藤直が９打席連続三振 プロ野球・ソフトバンク
2023年06月02日23時08分
ソフトバンクの佐藤直樹外野手は２日、広島１回戦（マツダ）の八回に代打で三振し、野手ではプロ野球タイ記録の９打席連続三振を喫した。２０２２年の鵜飼（中日）以来３人目。三振は５月６日のロッテ８回戦（ゾゾ）の第３打席から続いている。
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