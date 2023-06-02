ソフトバンクの佐藤直樹外野手は２日、広島１回戦（マツダ）の八回に代打で三振し、野手ではプロ野球タイ記録の９打席連続三振を喫した。２０２２年の鵜飼（中日）以来３人目。三振は５月６日のロッテ８回戦（ゾゾ）の第３打席から続いている。