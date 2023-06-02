【ニューヨーク時事】週末２日のニューヨーク株式相場は、続伸して始まった。５月の米雇用統計で賃金上昇率の鈍化が示されたことで、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が次回の金融政策会合で利上げを見送るとの見方から買いが優勢となった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３７分現在、前日終値比３２２．１２ドル高の３万３３８３．６９ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１３９．５２ポイント高の１万３２４０．５０。