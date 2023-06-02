【ワシントン時事】米労働省が２日発表した５月の雇用統計（季節調整済み）によると、景気動向を敏感に反映する非農業部門の就業者数は前月から３３万９０００人増加した。伸びは前月の２９万４０００人（改定）から拡大し、市場予想（１９万人）を大きく上回った。失業率は３．７％と、０．３ポイント悪化した。