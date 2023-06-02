日本ハムが快勝した。１点を追う四回にマルティネスの二塁打、上川畑の右前打などで３点を奪って逆転。五回にはマルティネスが２ラン。終盤も得点を重ねた。鈴木は六回途中２失点で５勝目。巨人は先発横川が５回５失点と打たれた。