日本ハムが快勝 プロ野球・巨人―日本ハム
2023年06月02日21時16分
日本ハムが快勝した。１点を追う四回にマルティネスの二塁打、上川畑の右前打などで３点を奪って逆転。五回にはマルティネスが２ラン。終盤も得点を重ねた。鈴木は六回途中２失点で５勝目。巨人は先発横川が５回５失点と打たれた。
日本ハムが快勝 プロ野球・巨人―日本ハム
2023年06月02日21時16分
日本ハムが快勝した。１点を追う四回にマルティネスの二塁打、上川畑の右前打などで３点を奪って逆転。五回にはマルティネスが２ラン。終盤も得点を重ねた。鈴木は六回途中２失点で５勝目。巨人は先発横川が５回５失点と打たれた。
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