線状降水帯が発生した和歌山県では各地の河川で水位が上昇し、２日午後２時１５分ごろに和歌山市を流れる亀の川が氾濫した。海南市の日方川や紀美野町の貴志川などでは氾濫危険水位を上回り、避難指示が出された。

県によると、床下浸水などの住宅被害が相次いでおり、午後５時時点で約２５０人が避難した。