円、１３８円台後半 ロンドン外為
2023年06月02日20時27分
【ロンドン時事】週末２日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米雇用統計の発表を控えて様子見ムードが強まる中、１ドル＝１３８円台後半で小動きとなった。正午現在は１３８円８５～９５銭と、前日午後４時比０５銭の円高・ドル安。
円、１３８円台後半 ロンドン外為
2023年06月02日20時27分
【ロンドン時事】週末２日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米雇用統計の発表を控えて様子見ムードが強まる中、１ドル＝１３８円台後半で小動きとなった。正午現在は１３８円８５～９５銭と、前日午後４時比０５銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル