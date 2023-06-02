【ロンドン時事】週末２日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米雇用統計の発表を控えて様子見ムードが強まる中、１ドル＝１３８円台後半で小動きとなった。正午現在は１３８円８５～９５銭と、前日午後４時比０５銭の円高・ドル安。