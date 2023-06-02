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検察官、射殺される　エクアドル

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検察官、射殺される　エクアドル

2023年06月02日19時36分

麻薬犯罪急増の非常事態宣言を受け、通りに展開するエクアドルの治安部隊＝４月３日、西部グアヤキル（ＡＦＰ時事）

麻薬犯罪急増の非常事態宣言を受け、通りに展開するエクアドルの治安部隊＝４月３日、西部グアヤキル（ＡＦＰ時事）

  • 【図解】エクアドル西部グアヤキル

　【キトＡＦＰ時事】エクアドル西部グアヤキル郊外で１日、検察官が武装集団に射殺された。州検察が明らかにした。殺人事件の公判を終え、車で移動中のところを狙われた。
　同じ日、州検事総長にも脅迫の動画が届き、地元テレビで放映された。大型の銃で武装した黒装束の集団が少なくとも６人撮影され「お前の誕生日にお前の娘を殺して台無しにしたくない」と述べている。エクアドルは麻薬密輸に絡む犯罪の急増に悩まされている。

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