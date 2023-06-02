プロ野球速報 （２日）
2023年06月02日18時26分
＜交流戦＞
楽 天 － ヤクル（雨天中止、神宮）
日ハム ０－０ 巨 人（２回表、東京ドーム）
西 武 － ＤｅＮ（雨天中止、横浜）
オリッ ０－１ 中 日（２回表、バンテリンドームナゴヤ）
ロッテ － 阪 神（雨天中止、甲子園）
ソフト ０－０ 広 島（２回表、マツダスタジアム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （２日）
2023年06月02日18時26分
＜交流戦＞
楽 天 － ヤクル（雨天中止、神宮）
日ハム ０－０ 巨 人（２回表、東京ドーム）
西 武 － ＤｅＮ（雨天中止、横浜）
オリッ ０－１ 中 日（２回表、バンテリンドームナゴヤ）
ロッテ － 阪 神（雨天中止、甲子園）
ソフト ０－０ 広 島（２回表、マツダスタジアム）
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