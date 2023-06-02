中国、米台貿易枠組みに反発
2023年06月02日18時00分
【北京時事】中国外務省の毛寧副報道局長は２日の記者会見で、米台両政府が経済連携を強化する新たな貿易枠組みで合意したことを受け、「強烈な不満を持っており、米側にも懸念を伝えている」と強く反発した。
中国、米台貿易枠組みに反発
2023年06月02日18時00分
【北京時事】中国外務省の毛寧副報道局長は２日の記者会見で、米台両政府が経済連携を強化する新たな貿易枠組みで合意したことを受け、「強烈な不満を持っており、米側にも懸念を伝えている」と強く反発した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル