東京電力福島第１原発の敷地内にたまり続ける処理水の海洋放出を巡り、来日した国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の調査団は２日、安全性に関する最終的な視察を終えた。ＩＡＥＡは今回の結果を踏まえ、今月末までに最終報告書を公表する。