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共通テスト追試、全国２会場に　２週間後は変わらず―文科省

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共通テスト追試、全国２会場に　２週間後は変わらず―文科省

2023年06月02日17時34分

大学入学共通テストに臨む受験生＝１月１４日、東京都文京区

大学入学共通テストに臨む受験生＝１月１４日、東京都文京区

　文部科学省は２日、来年１月に実施される大学入学共通テストの追試会場について、東西１カ所ずつの全国２会場とすることを明らかにした。新型コロナウイルスの感染拡大以降、４７都道府県に設置してきたが、感染症法上の位置付けが「５類」に移行したためコロナ禍前に戻す。

コロナ影響で追試２１３８人　昨年の４倍超、共通テスト

　一方、受験生の感染への懸念などに配慮し、追試は今年までと同様、本試験の２週間後に実施する。

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