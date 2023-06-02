空の便、新幹線に影響 大雨
2023年06月02日17時29分
東・西日本に降り続いた大雨の影響で２日、交通機関は大幅に乱れた。
全日空は那覇空港発着便を中心に国内線７５便、日本航空は１１７便が欠航。計約１万５０３０人に影響した。
東海道新幹線は同日午後５時現在で熱海―三河安城間で運転を見合わせ、東京―新大阪間で遅れなどが発生した。山陽新幹線との直通運転も中止した。
ＪＲ京葉線は強風の影響で同３時３５分ごろから東京―蘇我間全線で運転を見合わせた。
空の便、新幹線に影響 大雨
2023年06月02日17時29分
東・西日本に降り続いた大雨の影響で２日、交通機関は大幅に乱れた。
全日空は那覇空港発着便を中心に国内線７５便、日本航空は１１７便が欠航。計約１万５０３０人に影響した。
東海道新幹線は同日午後５時現在で熱海―三河安城間で運転を見合わせ、東京―新大阪間で遅れなどが発生した。山陽新幹線との直通運転も中止した。
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