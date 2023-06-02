【ロンドン時事】２日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米雇用統計の発表を控えて様子見ムードが強まる中、１ドル＝１３９円近辺で小動きとなった。午前９時現在は１３８円９５銭～１３９円０５銭と、前日午後４時比０５銭の円安・ドル高。