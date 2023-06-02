立憲民主党の泉健太代表は２日の記者会見で、日本維新の会の鈴木宗男参院議員が入管行政を巡り、先の国会審議で人権軽視と受け取れる発言を行ったことを批判した。「人権が国益に劣後するような考え方なら、戦前の人権感覚と批判しなければならない」と述べた。