アサヒグループ食品（東京）は２日、粉ミルク９品とキャンディー９品の希望小売価格を７．４～１７．６％引き上げると発表した。原材料価格や物流費が高騰しているため。

粉ミルクは９月１日納品分から値上げし、「はいはい」（３００グラム入り）は１０６９円から１１５６円になる。キャンディーは１０月２日納品分からで、「三ツ矢サイダーキャンディ」（１１２グラム入り）は１８４円から２１６円に上げる。