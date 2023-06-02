パ・リーグ公示（２日） プロ野球
2023年06月02日16時21分
【出場選手登録抹消】▽西武・陽川尚将内野手▽楽天・滝中瞭太投手、宮森智志投手、黒川史陽内野手（再登録は１２日以降）
パ・リーグ公示（２日） プロ野球
2023年06月02日16時21分
【出場選手登録抹消】▽西武・陽川尚将内野手▽楽天・滝中瞭太投手、宮森智志投手、黒川史陽内野手（再登録は１２日以降）
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
ツアー選手権男子ゴルフ・談話(06/02 17:52)
右腕メヒアが入団会見 プロ野球・中日(06/02 17:50)
中島、後半は全てパー ツアー選手権男子ゴルフ(06/02 17:44)
平田、悪条件で本領 「余計なこと考えず」―ツアー選手権男子ゴルフ(06/02 17:42)
３日の予告先発投手 プロ野球交流戦(06/02 17:25)
審判委員長「大きな問題」 鹿島・鈴木の行為に苦言―サッカー協会(06/02 17:08)
「感謝」繰り返した栗山氏 選手の献身的姿勢を強調―侍ジャパン(06/02 17:03)
第２Ｒはサスペンデッド ツアー選手権男子ゴルフ(06/02 17:03)
交流戦の追加日程発表 プロ野球(06/02 16:34)
パ・リーグ公示（２日） プロ野球(06/02 16:22)
パ・リーグ公示（２日） プロ野球(06/02 16:21)
セ・リーグ公示（２日） プロ野球(06/02 16:19)
セ・リーグ公示（２日） プロ野球(06/02 15:49)
ＷＢＣは「生涯忘れない」 栗山監督が退任会見―野球日本代表(06/02 15:42)
日本選手の成績（１日） 米大リーグ(06/02 15:08)
ＮＢＡファイナル第１戦（１日）(06/02 15:01)
米大リーグ試合結果（１日）(06/02 15:01)
スイスが新団体合流へ アマボクシング(06/02 14:54)
エンゼルスの大谷、３戦連発ならず 米大リーグ(06/02 14:30)
明大、青学大が優勝狙う ５日から全日本大学野球(06/02 14:26)
ナゲッツが先勝 ＮＢＡファイナル(06/02 14:13)
中止のプロ野球（２日）(06/02 14:07)
大谷は１安打 吉田の連続安打止まる―米大リーグ(06/02 12:13)
１日の日本選手 米大リーグ(06/02 12:06)
ソングライン８枠１８番 競馬安田記念(06/02 11:52)
五十嵐が２回戦へ サーフィンＷＧ(06/02 11:14)
サッカーＵ２０Ｗ杯第１２日（１日、アルゼンチン・サンティアゴデルエステロ）(06/02 11:01)
古江、勢い持続 米女子ゴルフ(06/02 10:39)
畑岡、大リーガー千賀との対面刺激に 米女子ゴルフ(06/02 10:38)
米女子ゴルフ・談話(06/02 10:34)