自民党は２日、「こども・若者」輝く未来創造本部などの合同会議を党本部で開き、「異次元の少子化対策」の実現に向けた「こども未来戦略方針」の素案について党内審査に着手した。会議では政府が財源の柱に位置付ける社会保障費の歳出改革などに懸念が相次いだが、修正を含めた今後の対応は党執行部に一任された。