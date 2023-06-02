性加害問題で省庁連絡会議を 公明、松野官房長官に提言
2023年06月02日15時48分
公明党の高木陽介政調会長は２日、ジャニーズ事務所の故ジャニー喜多川前社長による性加害問題を受け、松野博一官房長官と首相官邸で面会し、関係省庁連絡会議の設置を柱とする緊急提言を手渡した。松野氏は「しっかり検討していく」と応じた。
提言はまた、被害に気付いた第三者が積極的に介入できる体制整備などを求めた。
性加害問題で省庁連絡会議を 公明、松野官房長官に提言
2023年06月02日15時48分
公明党の高木陽介政調会長は２日、ジャニーズ事務所の故ジャニー喜多川前社長による性加害問題を受け、松野博一官房長官と首相官邸で面会し、関係省庁連絡会議の設置を柱とする緊急提言を手渡した。松野氏は「しっかり検討していく」と応じた。
提言はまた、被害に気付いた第三者が積極的に介入できる体制整備などを求めた。
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