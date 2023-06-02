ヨルダン皇太子が挙式 米大統領夫人ら出席
2023年06月02日15時01分
ヨルダンのフセイン皇太子（２８）とサウジアラビア人のラジュワ・アルサイフさん（２９）の結婚式が１日、首都アンマンで執り行われた。ラジュワさんはサウジ王族とゆかりのある名家の出身。
ペトラ通信によると、式にはジル・バイデン米大統領夫人やウィリアム英皇太子夫妻のほか、欧米や中東各国の指導者や王室メンバーらが出席。日本からは高円宮妃久子さまと長女承子さまが参列された。
ヨルダン皇太子が挙式 米大統領夫人ら出席
2023年06月02日15時01分
ヨルダンのフセイン皇太子（２８）とサウジアラビア人のラジュワ・アルサイフさん（２９）の結婚式が１日、首都アンマンで執り行われた。ラジュワさんはサウジ王族とゆかりのある名家の出身。
ペトラ通信によると、式にはジル・バイデン米大統領夫人やウィリアム英皇太子夫妻のほか、欧米や中東各国の指導者や王室メンバーらが出席。日本からは高円宮妃久子さまと長女承子さまが参列された。
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ウォール・ストリート・ジャーナル