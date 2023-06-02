ＮＢＡファイナル第１戦（１日）
2023年06月02日15時01分
▽第１戦・デンバー（ナゲッツ１勝）
ナゲッツ １０４ ２９―２０ ９３ ヒ ー ト
３０―２２
２５―２１
２０―３０
（時事）
ＮＢＡファイナル第１戦（１日）
2023年06月02日15時01分
▽第１戦・デンバー（ナゲッツ１勝）
ナゲッツ １０４ ２９―２０ ９３ ヒ ー ト
３０―２２
２５―２１
２０―３０
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