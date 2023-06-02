円相場、１３８円７４～７４銭 ２日正午現在
2023年06月02日12時08分
２日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３８円７４～７４銭と、前日（１３９円９１～９１銭）に比べ１円１７銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３８円７４～７４銭 ２日正午現在
2023年06月02日12時08分
２日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３８円７４～７４銭と、前日（１３９円９１～９１銭）に比べ１円１７銭の円高・ドル安となった。
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