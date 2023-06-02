１日の日本選手 米大リーグ
2023年06月02日12時06分
▽エンゼルス・大谷 アストロズ戦に３番指名打者で出場し、一回の右前打で３試合連続安打。５打数１安打、２三振。打率２割６分７厘。
▽レッドソックス・吉田 レッズ戦に４番左翼で出場し、３打数無安打、１四球。連続試合安打は４で止まった。打率３割１分２厘。（時事）
１日の日本選手 米大リーグ
2023年06月02日12時06分
▽エンゼルス・大谷 アストロズ戦に３番指名打者で出場し、一回の右前打で３試合連続安打。５打数１安打、２三振。打率２割６分７厘。
▽レッドソックス・吉田 レッズ戦に４番左翼で出場し、３打数無安打、１四球。連続試合安打は４で止まった。打率３割１分２厘。（時事）
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
中止のプロ野球（２日）(06/02 13:30)
大谷は１安打 吉田の連続安打止まる―米大リーグ(06/02 12:13)
１日の日本選手 米大リーグ(06/02 12:06)
ソングライン８枠１８番 競馬安田記念(06/02 11:52)
五十嵐が２回戦へ サーフィンＷＧ(06/02 11:14)
サッカーＵ２０Ｗ杯第１２日（１日、アルゼンチン・サンティアゴデルエステロ）(06/02 11:01)
古江、勢い持続 米女子ゴルフ(06/02 10:39)
畑岡、大リーガー千賀との対面刺激に 米女子ゴルフ(06/02 10:38)
米女子ゴルフ・談話(06/02 10:34)
古江と笹生、５位発進 米女子ゴルフ(06/02 10:31)
松山、「完璧」イーグル 米男子ゴルフ(06/02 10:11)
米男子ゴルフ・談話(06/02 09:25)
松山、比嘉は３３位発進 米男子ゴルフ(06/02 09:22)
青山、柴原組、焦らず修正 全仏テニス(06/02 08:51)
西岡、攻め貫く 全仏テニス(06/02 08:47)
西岡、初の３回戦へ 青山、柴原組は２回戦進出―全仏テニス(06/02 08:47)
悪天候で競技中止 ヨネックス女子ゴルフ(06/02 08:11)
遠藤航はフル出場 ドイツ・サッカー(06/02 07:42)
前田は初戦敗退 テコンドー世界選手権(06/02 06:57)
新種目普及へ全国大会 高校球児も参加可―ベースボール５(06/02 05:50)
王者、心の闇を赤裸々に 世界記録保持者のピーティ―競泳(06/02 05:49)
普及への礎となるか アフリカで８４年ぶり開催―世界卓球(06/02 05:49)
体操男子の山室引退 リオ五輪団体で金(06/02 00:27)
メッシ、今季限りでＰＳＧ退団へ 監督が明かす―フランス・サッカー(06/01 23:33)
西岡、初の３回戦進出 加藤組は２回戦へ―全仏テニス(06/01 23:22)
プロ野球・ひとこと(06/01 23:04)
オリックスの茶野、初アーチに感慨 プロ野球(06/01 23:03)
ＤｅＮＡの東、敵地で本領発揮 プロ野球(06/01 22:58)
広島、荒れ球に苦戦 プロ野球(06/01 22:46)
献身と安定の主砲像 岡本和、豪快さそのままに―プロ野球・巨人(06/01 22:46)