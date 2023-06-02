１日の日本選手 米大リーグ
2023年06月02日12時06分
▽エンゼルス・大谷 アストロズ戦に３番指名打者で出場し、一回の右前打で３試合連続安打。５打数１安打、２三振。打率２割６分７厘。
▽レッドソックス・吉田 レッズ戦に４番左翼で出場し、３打数無安打、１四球。連続試合安打は４で止まった。打率３割１分２厘。（時事）
１日の日本選手 米大リーグ
2023年06月02日12時06分
▽エンゼルス・大谷 アストロズ戦に３番指名打者で出場し、一回の右前打で３試合連続安打。５打数１安打、２三振。打率２割６分７厘。
▽レッドソックス・吉田 レッズ戦に４番左翼で出場し、３打数無安打、１四球。連続試合安打は４で止まった。打率３割１分２厘。（時事）
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