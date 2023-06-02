公明党の石井啓一幹事長

公明党の石井啓一幹事長は２日の記者会見で、自民党の茂木敏充幹事長が次期衆院選の埼玉１４区（草加市など）と愛知１６区（犬山市など）で独自候補を立てず、公明候補を推薦する方針を地元の自民県連に伝えたことについて、「自公の選挙協力にとって望ましいことで、歓迎したい」と評価した。茂木氏から電話で報告を受けたという。