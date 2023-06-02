松野官房長官、藤井七冠の「努力に敬意」
2023年06月02日11時39分
松野博一官房長官は２日の記者会見で、史上最年少で将棋の名人を獲得した藤井聡太七冠について「これまでの活躍と努力に心から敬意を表し、引き続き活躍を期待したい」と述べた。国民栄誉賞の授与を検討するか問われたが「個別の検討状況は差し控えたい」と明言を避けた。
松野官房長官、藤井七冠の「努力に敬意」
2023年06月02日11時39分
松野博一官房長官は２日の記者会見で、史上最年少で将棋の名人を獲得した藤井聡太七冠について「これまでの活躍と努力に心から敬意を表し、引き続き活躍を期待したい」と述べた。国民栄誉賞の授与を検討するか問われたが「個別の検討状況は差し控えたい」と明言を避けた。
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