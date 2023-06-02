政府は２日、首相官邸で「デジタル田園都市国家構想実現会議」を開き、今後重点的に検討を進める課題をまとめた。高速道路などへの自動運転車用レーンの設置や、中山間地域を含めたドローン航路の設定などを各地で推進するため、関係省庁で構成する会議を新設。今後の取り組みを盛り込んだ「デジタルライフライン全国総合整備計画」を２０２３年度中に策定する方針も示した。