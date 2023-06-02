【ニューヨーク時事】１日のニューヨーク外国為替市場では、米利上げ観測の後退を背景にドル売り・円買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３８円台後半に上昇した。午後５時現在は１３８円７６～８６銭と、前日午後５時比５１銭の円高・ドル安。