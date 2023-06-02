前田は初戦敗退 テコンドー世界選手権
2023年06月02日06時57分
テコンドーの世界選手権は１日、バクーで行われ、男子６３キロ級の前田寿隆（Ｔｅａｍ ＤＡＩＴＯ）は初戦の２回戦でレバノン選手に敗れた。（時事）
前田は初戦敗退 テコンドー世界選手権
2023年06月02日06時57分
テコンドーの世界選手権は１日、バクーで行われ、男子６３キロ級の前田寿隆（Ｔｅａｍ ＤＡＩＴＯ）は初戦の２回戦でレバノン選手に敗れた。（時事）
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