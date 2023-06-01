ＮＹ円、１３９円台前半
2023年06月01日22時43分
【ニューヨーク時事】１日午前のニューヨーク外国為替市場では、米利上げ見送り観測を背景にドル売り・円買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３９円台前半で強含みに推移した。午前９時現在は１３９円１０～２０銭と、前日午後５時比１７銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１３９円台前半
2023年06月01日22時43分
【ニューヨーク時事】１日午前のニューヨーク外国為替市場では、米利上げ見送り観測を背景にドル売り・円買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３９円台前半で強含みに推移した。午前９時現在は１３９円１０～２０銭と、前日午後５時比１７銭の円高・ドル安。
こんな記事も
国際用語
国際
ＮＹ株、続落(06/01 22:55)
ロシアがミサイル攻撃、３人死亡 首都で９歳女児ら犠牲―ウクライナ(06/01 22:52)
ＮＹ円、１３９円台前半(06/01 22:43)
将来の安保枠組み協議 ウクライナ支援で―ＮＡＴＯ外相会合(06/01 22:23)
北朝鮮のロケット残骸海底に 韓国軍、引き揚げ難航(06/01 20:33)
円、１３９円台半ば ロンドン外為(06/01 20:32)
台湾・ウクライナ、中国交え議論 ２日からアジア安保会議―シンガポール(06/01 20:31)
オーストラリアと韓国、防衛協力を強化 中朝にらみ訓練や技術開発(06/01 20:30)
「欧州政治共同体」対ロ結束誇示 ウクライナ大統領も参加―４０カ国以上から首脳ら集う・モルドバ(06/01 20:27)
アフガン人殺害報道「正しい」 豪地裁、元伍長の訴え棄却(06/01 20:06)
南シナ海で３カ国初の合同訓練 海保と米比の沿岸警備隊(06/01 19:42)
５月のユーロ圏消費者物価、６．１％上昇 ２カ月ぶり伸び鈍化(06/01 18:51)
中国政府は「責任認めよ」 天安門事件３４年で声明―国際人権団体(06/01 18:50)
円、１３９円台後半 ロンドン外為(06/01 17:25)
ウガンダ大統領、「反同性愛法」撤回拒否 活動家ら制裁呼び掛け(06/01 14:39)
８月２３日に大統領選 与野党一騎打ちの予想―ジンバブエ(06/01 14:23)
イラン攻撃計画を持ち出しか 当局、トランプ氏の音声入手―米報道(06/01 14:05)
通行人「素通り」に批判 路上で１６歳女性惨殺―インド(06/01 13:28)
慰安婦合意の文書公開認めず 韓国最高裁、上告棄却(06/01 12:52)
債務上限法案を可決 デフォルト回避へ前進―米下院(06/01 11:45)
失敗した打ち上げの写真公開 液体燃料式、新発射台か―北朝鮮(06/01 11:41)
米で初のＥＶ生産、２５年から 電池工場に追加投資―トヨタ(06/01 10:35)
アマゾン、米当局と和解 個人情報巡り４３億円支払い(06/01 09:52)
偵察衛星「近く軌道進入」 与正氏、再度の発射主張―北朝鮮(06/01 09:31)
米高官、「失敗でも学習」と警戒 北朝鮮の衛星打ち上げ(06/01 08:47)
濃縮ウランの保有急増 イラン核開発で報告―ＩＡＥＡ(06/01 08:38)
タリバン指導者、カタール首相と極秘会談か 外国首脳と初、孤立回避狙う(06/01 07:41)
米、ウクライナに追加軍事支援(06/01 07:39)
たばこ１本ずつに警告文 カナダ、世界初の規制導入(06/01 07:24)
ペンス氏、大統領選出馬へ 「元上司」トランプ氏に挑戦―米報道(06/01 07:20)
ウォール・ストリート・ジャーナル