【ニューヨーク時事】１日午前のニューヨーク外国為替市場では、米利上げ見送り観測を背景にドル売り・円買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３９円台前半で強含みに推移した。午前９時現在は１３９円１０～２０銭と、前日午後５時比１７銭の円高・ドル安。