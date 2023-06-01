中日の高橋周が決勝打 プロ野球・中日―ソフトバンク
2023年06月01日21時44分
中日が競り勝った。５―５の八回、高橋周の左中間二塁打で勝ち越した。３番手の清水が今季初勝利。祖父江がつなぎ、マルティネスが１３セーブ目。ソフトバンクは七回、柳田の二塁打と敵失で２点差を追い付いたが、津森が粘れなかった。
中日の高橋周が決勝打 プロ野球・中日―ソフトバンク
2023年06月01日21時44分
中日が競り勝った。５―５の八回、高橋周の左中間二塁打で勝ち越した。３番手の清水が今季初勝利。祖父江がつなぎ、マルティネスが１３セーブ目。ソフトバンクは七回、柳田の二塁打と敵失で２点差を追い付いたが、津森が粘れなかった。
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