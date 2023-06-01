中日が競り勝った。５―５の八回、高橋周の左中間二塁打で勝ち越した。３番手の清水が今季初勝利。祖父江がつなぎ、マルティネスが１３セーブ目。ソフトバンクは七回、柳田の二塁打と敵失で２点差を追い付いたが、津森が粘れなかった。