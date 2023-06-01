ＤｅＮＡが１７安打１１得点で大勝。１点を追う二回に４連打で３点を奪って逆転。三回に２点、四回は牧の２点中前打などで４点。七回は関根が２ランを放った。東は７回１失点（自責点０）で５勝目。楽天は滝中が三回途中でＫＯされた。