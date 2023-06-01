南シナ海で３カ国初の合同訓練 海保と米比の沿岸警備隊
2023年06月01日19時42分
【マニラ時事】フィリピンの沿岸警備隊は１日、ルソン島のバターン州沖で、日本の海上保安庁、米国の沿岸警備隊と合同訓練を行った。日米比による合同訓練は初めてで、約４００人が参加して７日まで行われる。
マニラで式典が開かれた後、中国が覇権主義的な動きを強める南シナ海とマニラ湾に面するバターン州沖で訓練を開始。海保からは巡視船「あきつしま」が参加した。
南シナ海で３カ国初の合同訓練 海保と米比の沿岸警備隊
2023年06月01日19時42分
【マニラ時事】フィリピンの沿岸警備隊は１日、ルソン島のバターン州沖で、日本の海上保安庁、米国の沿岸警備隊と合同訓練を行った。日米比による合同訓練は初めてで、約４００人が参加して７日まで行われる。
マニラで式典が開かれた後、中国が覇権主義的な動きを強める南シナ海とマニラ湾に面するバターン州沖で訓練を開始。海保からは巡視船「あきつしま」が参加した。
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