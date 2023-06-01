小林製薬、カイロ値上げ
2023年06月01日19時41分
小林製薬は１日、使い捨てカイロなど３７品目を８月１日出荷分から１０～３５％値上げすると発表した。原材料費や物流費の高騰が理由で、「桐灰カイロ はる」（１０個入り）は７７０円から８４７円に引き上げる。
小林製薬、カイロ値上げ
2023年06月01日19時41分
小林製薬は１日、使い捨てカイロなど３７品目を８月１日出荷分から１０～３５％値上げすると発表した。原材料費や物流費の高騰が理由で、「桐灰カイロ はる」（１０個入り）は７７０円から８４７円に引き上げる。
こんな記事も
経済用語
経済
年１．８％成長へ上方修正 １～３月期ＧＤＰ改定値―民間予測(06/01 20:55)
児童手当、２４年度中に拡充 ３．５兆円の財源、年内結論―少子化対策で素案・政府(06/01 20:27)
賃上げで処遇改善を 空港人材確保で対策案―国交省検討会(06/01 20:11)
八十二銀と長野銀が経営統合 店舗半減、「事業領域拡大」―２５年度合併(06/01 20:04)
近ツー親会社、過大請求１４億円 売上高減額、特別損失９億円―２３年３月期(06/01 20:02)
小林製薬、カイロ値上げ(06/01 19:41)
脱炭素供給網で途上国支援 インフラ輸出戦略改定―政府(06/01 19:30)
南日本銀、８年ぶりベア 平均５％賃上げ、４月分から(06/01 19:26)
医療データ活用へ法整備 看護師の業務拡大―規制改革答申(06/01 19:23)
投稿削除義務化「慎重に」 ネット中傷対策で方針案―総務省会議(06/01 19:05)
大和ハウス、ＡＳＥＡＮで低温物流参入 シンガポール企業を子会社化(06/01 18:35)
５月の百貨店売上高、全社プラス ５類移行でスーツ好調(06/01 18:29)
セゾン投信、中野会長退任 親会社と対立か(06/01 18:12)
業務用の冷凍卵製品、値上げ 最大２７％、鳥インフル影響―ニチレイフーズ(06/01 18:11)
人材獲得競争が激化 面接解禁、内定すでに７割―２４年春卒就活(06/01 17:40)
円相場、１３９円９１～９１銭 １日午後５時現在(06/01 17:08)
課徴金１０２０億円、過去最高 ２２年度、電力カルテル影響―公取委(06/01 16:38)
パナソニックエナジー、売上高３兆円超目標 北米車載電池拡大―３０年度(06/01 16:30)
〔新規公開〕Ｇｌｏｂｅｅ、１４日グロース上場 オンライン英語学習サービス(06/01 16:14)
５月新車販売、２５％増 ９カ月連続プラス(06/01 16:01)
１日券、初の１万円超え ８月中旬の大人料金―ＵＳＪ(06/01 15:16)
２６０円高の３万１１４８円０１銭 １日の平均株価(06/01 15:10)
給食無償化、全国規模で実態調査 実施時期は明記せず―少子化対策素案(06/01 15:08)
２カ月ぶりに金利低下 フラット３５(06/01 14:42)
雨宮前日銀副総裁、東大招聘教授に 金融教育研究センター(06/01 14:40)
〔新規公開〕ＡＢＥＪＡ、１３日グロース上場 企業のＤＸ支援(06/01 14:06)
松野官房長官「教育費軽減が重要」 少子化対策、年３．５兆円で(06/01 12:21)
円相場、１３９円４４～４６銭 １日正午現在(06/01 12:08)
ＮＨＫ会長「誠に申し訳ない」 不適切予算で陳謝―衆院委(06/01 11:45)
８８円高の３万０９７６円４３銭 １日午前の平均株価(06/01 11:41)
ビジネスワイヤ
PR TIMES