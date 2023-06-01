５月のユーロ圏消費者物価、６．１％上昇 ２カ月ぶり伸び鈍化
2023年06月01日18時51分
【ロンドン時事】欧州連合（ＥＵ）統計局が１日発表した５月のユーロ圏消費者物価指数（速報値）は、前年同月比６．１％上昇した。伸び率は前月（７．０％）を下回り、２カ月ぶりに鈍化した。エネルギーがマイナスに転じるなど全般的にインフレが和らいだものの、食料は２桁の伸びが続いた。
５月のユーロ圏消費者物価、６．１％上昇 ２カ月ぶり伸び鈍化
2023年06月01日18時51分
【ロンドン時事】欧州連合（ＥＵ）統計局が１日発表した５月のユーロ圏消費者物価指数（速報値）は、前年同月比６．１％上昇した。伸び率は前月（７．０％）を下回り、２カ月ぶりに鈍化した。エネルギーがマイナスに転じるなど全般的にインフレが和らいだものの、食料は２桁の伸びが続いた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル