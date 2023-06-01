日本、アジア杯３連覇 女子野球
2023年06月01日17時36分
女子野球の第３回アジア・カップは１日、香港で決勝が行われ、日本は台湾を８―３で下して３連覇を果たした。 （時事）
日本、アジア杯３連覇 女子野球
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