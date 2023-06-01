【ロンドン時事】１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米下院で債務上限の関連法案が可決されたことなどを受けてドルが買われた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３９円台後半で弱含んだ。午前９時現在は１３９円８５～９５銭と、前日午後４時比２０銭の円安・ドル高。