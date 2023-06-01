円、１３９円台後半 ロンドン外為
2023年06月01日17時25分
【ロンドン時事】１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米下院で債務上限の関連法案が可決されたことなどを受けてドルが買われた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３９円台後半で弱含んだ。午前９時現在は１３９円８５～９５銭と、前日午後４時比２０銭の円安・ドル高。
円、１３９円台後半 ロンドン外為
2023年06月01日17時25分
【ロンドン時事】１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米下院で債務上限の関連法案が可決されたことなどを受けてドルが買われた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３９円台後半で弱含んだ。午前９時現在は１３９円８５～９５銭と、前日午後４時比２０銭の円安・ドル高。
こんな記事も
国際用語
国際
５月のユーロ圏消費者物価、６．１％上昇 ２カ月ぶり伸び鈍化(06/01 18:51)
中国政府は「責任認めよ」 天安門事件３４年で声明―国際人権団体(06/01 18:50)
将来の安保枠組み協議 ウクライナ支援強化焦点―ＮＡＴＯ外相会合(06/01 18:35)
円、１３９円台後半 ロンドン外為(06/01 17:25)
４０カ国以上から首脳ら集う 「欧州政治共同体」対ロ結束―ウクライナ大統領も参加・モルドバ(06/01 16:24)
ウガンダ大統領、「反同性愛法」撤回拒否 活動家ら制裁呼び掛け(06/01 14:39)
８月２３日に大統領選 与野党一騎打ちの予想―ジンバブエ(06/01 14:23)
イラン攻撃計画を持ち出しか 当局、トランプ氏の音声入手―米報道(06/01 14:05)
通行人「素通り」に批判 路上で１６歳女性惨殺―インド(06/01 13:28)
慰安婦合意の文書公開認めず 韓国最高裁、上告棄却(06/01 12:52)
キーウに攻撃、３人死亡 子供２人犠牲に―ウクライナ(06/01 12:09)
債務上限法案を可決 デフォルト回避へ前進―米下院(06/01 11:45)
失敗した打ち上げの写真公開 液体燃料式、新発射台か―北朝鮮(06/01 11:41)
米で初のＥＶ生産、２５年から 電池工場に追加投資―トヨタ(06/01 10:35)
アマゾン、米当局と和解 個人情報巡り４３億円支払い(06/01 09:52)
偵察衛星「近く軌道進入」 与正氏、再度の発射主張―北朝鮮(06/01 09:31)
米高官、「失敗でも学習」と警戒 北朝鮮の衛星打ち上げ(06/01 08:47)
濃縮ウランの保有急増 イラン核開発で報告―ＩＡＥＡ(06/01 08:38)
タリバン指導者、カタール首相と極秘会談か 外国首脳と初、孤立回避狙う(06/01 07:41)
米、ウクライナに追加軍事支援(06/01 07:39)
たばこ１本ずつに警告文 カナダ、世界初の規制導入(06/01 07:24)
ペンス氏、大統領選出馬へ 「元上司」トランプ氏に挑戦―米報道(06/01 07:20)
アプリ経済圏、１５７兆円 ２２年、２９％成長―米アップル(06/01 07:14)
南米地域統合の議論活性化 ブラジル主導、経済・環境に対応―ベネズエラで相違も(06/01 07:07)
正恩氏は１４０キロ超？ ＡＩで推定、睡眠障害も―韓国情報機関(06/01 07:03)
ＮＹ円、１３９円台前半(06/01 07:00)
ＮＹ株、続落 債務上限採決に警戒感(06/01 06:35)
エベレストで奇跡の救助 山頂近く「死のゾーン」から―ネパール(06/01 06:03)
議会演説、ＡＩが作成 デンマーク首相「魅力的で恐ろしい」(06/01 05:37)
Ａ・パチーノさん、８３歳でパパに 米(06/01 05:34)
ウォール・ストリート・ジャーナル