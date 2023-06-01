日本相撲協会は１日、２０２５年の日程を次の通り発表した。７月の名古屋場所は同年夏に開業する愛知国際アリーナで実施する予定。

▽初場所 １月１２～２６日（東京・両国国技館）▽春場所 ３月９～２３日（エディオンアリーナ大阪）▽夏場所 ５月１１～２５日（国技館）▽名古屋場所 ７月１３～２７日（愛知国際アリーナ）▽秋場所 ９月１４～２８日（国技館）▽九州場所 １１月９～２３日（福岡国際センター）。