【打者】 打 安 打 本 三 四 今季通算

数 打 点 塁 振 死 打 率 点 本

大 谷 ３ ２ ４ ２ ０ １ ．２６９ ３８ １５

鈴 木 ４ ２ ０ ０ １ ０ ．２９３ １９ ６

吉 田 ４ ２ １ １ ０ ０ ．３１７ ３１ ７

（時事）