【出場選手登録】▽オリックス・安達了一内野手、ゴンザレス内野手▽ソフトバンク・嘉弥真新也投手▽西武・宮川哲投手▽ロッテ・カスティーヨ投手

【同抹消】▽オリックス・黒木優太投手、宗佑磨内野手、大城滉二内野手▽ソフトバンク・古川侑利投手▽ロッテ・小沼健太投手（再登録は１１日以降）