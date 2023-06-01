四方田監督がコロナ陽性 Ｊリーグ・横浜Ｃ
2023年06月01日15時14分
Ｊ１横浜Ｃは１日、四方田修平監督が新型コロナウイルス検査で陽性判定を受けたと発表した。３日のホームの鳥栖戦はハッチンソン・ヘッドコーチが指揮を執る予定。
四方田監督がコロナ陽性 Ｊリーグ・横浜Ｃ
2023年06月01日15時14分
Ｊ１横浜Ｃは１日、四方田修平監督が新型コロナウイルス検査で陽性判定を受けたと発表した。３日のホームの鳥栖戦はハッチンソン・ヘッドコーチが指揮を執る予定。
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