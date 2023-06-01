立民が法務委員長解任決議案 入管法採決阻止狙い
2023年06月01日15時34分
立憲民主党は１日、外国人の収容・送還ルールを見直す入管難民法改正案の参院法務委員会での採決を阻止するため、杉久武委員長（公明党）の解任決議案を参院に提出した。これにより、与党が目指した同日中の採決は見送られた。与党は決議案を否決した上で、来週中の法案成立を目指す構えだ。
立民が法務委員長解任決議案 入管法採決阻止狙い
2023年06月01日15時34分
立憲民主党は１日、外国人の収容・送還ルールを見直す入管難民法改正案の参院法務委員会での採決を阻止するため、杉久武委員長（公明党）の解任決議案を参院に提出した。これにより、与党が目指した同日中の採決は見送られた。与党は決議案を否決した上で、来週中の法案成立を目指す構えだ。
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